Newcastle: Une voiture fonce sur des musulmans, la police écarte la piste terroriste

« L’enquête se poursuit pour établir ce qui s’est passé exactement, mais nous pensons pour le moment que l’incident n’est pas lié au terrorisme. » Un porte-parole de la police a écarté la piste terroriste, ce dimanche en début d’après-midi, quelques heures après un accident qui a fait six blessés à Newcastle (Angleterre).

Réunis à l’occasion des prières de l’Aïd el-Fitr qui marquent la fin du ramadan, six musulmans ont été percutés par une voiture devant un complexe sportif de la ville du nord de l’Angleterre. Les six blessés -trois adultes et trois enfants- ont été admis à l’hôpital Royal Victoria Infirmary. D’après la BBC, l’un des enfants serait dans un état critique.

Une femme de 42 ans a été arrêtée et placée en garde à vue. La police a précisé, dans un communiqué, qu’elle ne cherchait « pas d’autre suspect » pour le moment.

WESTGATE SPORTS CENTRE UPDATE: It is now confirmed that their are six casualties.