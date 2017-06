Newcastle: Une voiture fonce sur des fidèles réunis pour célébrer la fin du Ramadan

Une voiture a foncé sur la foule à Newcastle, en Angleterre ce dimanche matin, d’après des médias locaux. Selon la police de Northumbria, il y aurait six blessés. Les policiers poursuivent leurs investigations afin de comprendre ce qu’il s’est produit.

WESTGATE SPORTS CENTRE UPDATE: It is now confirmed that their are six casualties.

Une femme de 42 ans aurait été interpellée et serait actuellement entendue par la police qui ne chercherait pas d'autres suspect. D’après les enquêteurs, il ne s’agirait pas a priori d’un acte terroriste.

De nombreux fidèles étaient réunis devant un centre sportif en ce 25 juin pour célébrer l’Aït el Fitr, la fin du Ramadan.

Police say inquiries are ongoing to establish exactly what happened, but it is not believed to be terror-related https://t.co/waPudKPch9 pic.twitter.com/LjYgFrzxOD