Turquie: La Marche des fiertés aura lieu ce dimanche à Istanbul malgré l'interdiction des autorités

Un policier turc marche sur un drapeau arc-en-ciel de la «trans pride», à Istanbul le 19 juin 2016. — OZAN KOSE / AFP

Les organisateurs de la Marche des fiertés LGBTI (lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexe) ont annoncé qu’ils maintiendraient leur manifestation prévue ce dimanche sur l’emblématique place Taksim à Istanbul malgré une interdiction émise par le gouvernorat.

Les autorités ont décidé de ne pas autoriser la tenue de la marche et des manifestations associées pour préserver « l’ordre public » et la « sécurité des touristes » dans la zone concernée, a annoncé le gouvernorat d’Istanbul dans un communiqué publié sur son site samedi.

Pas de demande d'autorisation ?

Le gouvernorat explique par ailleurs ne pas avoir reçu de demande d’autorisation formelle pour la manifestation, affirmant avoir appris que la marche devait se tenir dimanche à 17h (14h GMT) sur Internet et dans la presse.

Les organisateurs ont répliqué en affirmant que la manifestation se déroulerait comme prévu, qualifiant l’interdiction d'« infondée ».

« Le bureau du gouverneur était au courant de notre projet depuis longtemps car nous lui avions fourni une requête il y a des semaines », assure Lara Ozlen, membre du comité d’organisation de la Marche des fiertés.

Menacée par des groupes d'extrêùe droite

Des groupes d’extrême droite ont menacé ces derniers jours sur les réseaux sociaux de s’en prendre à la manifestation qui a lieu cette année au premier jour des festivités de l’Aïd, qui marquent la fin du Ramadan.

« Nous dire " ne défilez pas " au lieu de nous protéger parce que ça en gêne quelques-uns est antidémocratique », estime Lara Ozlen. Le communiqué du gouvernorat appelle à ne pas prendre en considération les appels à manifester et à respecter l’appel des forces de l’ordre.

Interdite depuis 2015

Amnesty International a accueilli la décision des autorités avec « grande inquiétude », selon un communiqué.

« Cette décision ne respecte pas le droit des LGBT et de leurs soutiens à se réunir pacifiquement », affirme le texte, appelant la Turquie à lever cette interdiction et à respecter les libertés d’expression et de réunion.

La Marche des fiertés est interdite à Istanbul depuis 2015, lorsque, selon l’association des LGBT, les autorités avaient mis en cause la coïncidence de l’événement avec le mois sacré du Ramadan.

En 2016, la manifestation a été interdite pour des raisons de sécurité alors que le pays était frappé par une série d’attentats meurtriers liés au groupe Etat islamique (EI) ou aux séparatistes kurdes.

Mais dans un cas comme dans l’autre, les manifestants avaient bravé ces interdictions, et avaient été dispersés violemment par les forces de l’ordre.