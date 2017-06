Irak: La journaliste Véronique Robert, blessée à Mossoul, est décédée

La journaliste Véronique Robert photographiée à Dubaï le 13 novembre 2007. — KARIM SAHIB / AFP

La journaliste Véronique Robert, blessée lundi dans l’explosion d’une mine à Mossoul (Irak), où elle était en reportage pour l’émission Envoyé Spécial, est décédée a annoncé ce samedi France Télévisions dans un communiqué.

Elle a succombé à ses blessures à l’hôpital Percy près de Paris

«Véronique Robert, spécialiste des terrains de guerre qui avait couvert de nombreux conflits au Moyen-Orient et notamment en Irak, effectuait avec le journaliste reporter d'images Stéphan Villeneuve et le fixeur kurde Bakhtiyar Haddad, un reportage sur la bataille de Mossoul destiné au magazine Envoyé Spécial, pour la société #5 Bis Productions», rappelle France Télévisions.

«La direction et les équipes de France Télévisions ainsi qu'Emilie Raffoul directrice de #5 Bis Productions s'associent à la douleur de sa famille et de tous ses proches. Elles leur présentent leurs plus sincères condoléances», poursuit la chaîne.

Emilie Raffoul, Dominique Tierce responsable des magazines à France Télévisions et la grand reporter Dorothée Olliéric s'étaient rendues en Irak mardi soir pour organiser le rapatriement de Véronique Robert, qui a subi plusieurs opérations à Bagdad.

Opérée à Bagdad, la journaliste avait été transférée dans la nuit de jeudi à vendredi à l’hôpital Percy près de Paris. Elle a succombé à ses blessures.

Trois journalistes décédés dans l'explosion d'une mine

Âgée de 54 ans, cette grand reporter de nationalité suisse avait réalisé ses derniers reportages pour Paris Match, une série sur l'Irak.

«On attendait une moins mauvaise nouvelle cette semaine. Elle ne viendra pas. Véronique Robert est décédée ce matin, en France, entourée de ses garçons. Vous découvrirez dans des portraits cette femme hors norme. Le mot tristesse est bien trop court pour décrire ce que l'on ressent», a écrit sur Facebook son producteur Nicolas Jaillard.

Mardi matin, France Télévisions avait annoncé le décès de son confrère Stephan Villeneuve. L a veille, le groupe et Reporters sans frontières avaient annoncé la mort de Bakhtyiar Addad, le « fixeur » de Stéphan Villeneuve et de deux autres journalistes français.

L'Elysée avait annoncé mardi que Stephan Villeneuve allait être fait chevalier de la Légion d'honneur à titre posthume.