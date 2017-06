Les infos immanquables du jour: Sniper canadien, «vin communiste» et bouches d'incendie

Une bouche d'incendie — SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Les fortes chaleurs s’éloignent et le week-end pointe le bout de son nez. L’heure des derniers immanquables de la semaine a sonné. A déguster sans modération.

L’article le plus lu du jour : Un sniper canadien abat un djihadiste de Daesh à une distance de 3.500 mètres

Un sniper canadien déployé en Irak est parvenu à tuer un djihadiste à 3.540 mètres de distance, rapporte le journal canadien Globe and Mail. Il s’agit du record confirmé du tir d’élimination le plus long du monde. Le tireur d’élite, membre de la Joint Task Force 2, a mis hors d’état de nuire un membre de l’organisation de l’Etat islamique. Pour les forces alliées déployées en Irak, le recours aux snipers plutôt qu’à des bombes représente un avantage tactique certain. « Plutôt que de lâcher une bombe qui peut potentiellement tuer des civils, c’est une application très précise de la force. Et parce que cela s’est produit à une tellement longue distance, l’ennemi n’avait aucune chance de savoir ce qu’il se passait », selon le Globe and Mail.

L’article le plus partagé du jour :« Je dis souvent que c’est mon vin communiste », lance le producteur du rosé varois à 7 euros, élu parmi les meilleurs du monde

Il en faut peu pour être heureux. Apparemment, pour 5,99 livres sterling (environ 7 euros), vous trouvez dans le magasin discount Aldi un rosé tout à fait satisfaisant. C’est en tout cas ce qu’ont considéré les (très réputés) dégustateurs de l’International Wine Challenge, à Londres. Ils viennent d’accorder au Côtes-de-Provence Esquisite de 2016 une médaille d’argent, dans la catégorie des vins à moins de 8 livres. Il s’agit d’un rosé varois, produit au domaine du Grand Cros, à Carnoules. Le gérant anglo-canadien Julian Faulkner, s’est confié à 20 Minutes. L’interview est à boire par ici.

L’article de la rédaction du jour : Les ouvertures sauvages de bouches d’incendie chauffent les élus et les pompiers

Un jeu, un défi ou une manière de se rafraîchir facilement. Comme chaque année en période de forte chaleur, des adolescents, mais aussi certains adultes ouvrent des bouches d’incendie et les transforment en geysers. Une pratique surnommée par nos voisins britanniques, le street pooling (ou piscine de rue), qui prend de l’ampleur cette année en France. Problème : non seulement, elle a des conséquences économiques et écologiques non négligeables, mais elle est en plus très dangereuse.

Peace & Love. 1967, il y a cinquante ans, l’été s’annonce caniculaire, le monde bouillonne et les yeux se tournent soudain vers la Californie. Plus précisément sur le quartier de Haight-Ashbury à San Francisco, où s’établissent alors des dizaines de milliers de jeunes. Leur plan ? Goûter à un nouveau mode de vie, aimer son prochain et celui d’après, tout en franchissant les pieds dans l’herbe, « Les Portes de la perception », grâce à la défonce. Le mouvement hippie est en pleine jouissance. Retour sur cette vague d’amour estivale aussi spontanée que furtive. Une hallucination ?