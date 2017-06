VIDEO. Vraiment cool...Justin Trudeau fait un câlin à une licorne en peluche

Non, le Premier ministre canadien n’a pas pris de l’avance sur son projet de loi pour légaliser la marijuana. Justin Trudeau -le plus cool des chefs d’Etat depuis que Barack Obama a rendu son tablier- a été repéré sur la télévision canadienne en train de… f aire un « hug » (un gros câlin) à une licorne en peluche.

Le Premier ministre canadien est ainsi officiellement devenu membre du « Gary's Hug Club », le Club des câlins de Gary, la marionnette en peluche bleue et violette qui anime un programme pour enfants de la CBC (Canadian Broadcast Corporation, Société Radio-Canada en français), le France Télévisions de nos cousins outre-Atlantique. Le câlin était tellement top que Gary en a eu « le souffle coupé », et a estimé qu'il s'agissait là du « meilleur câlin de Premier ministre qu['il a] jamais eu ! ».

C’est bien la première fois qu’on est jaloux d’une licorne, et on n'est pas les seuls, si l'on en croit les réactions des internautes.

I want a hug from Justin Trudeau, why does Gary the unicorn get one? :(

Find someone that looks at you the way Justin Trudeau looks at this unicorn puppet! pic.twitter.com/NSBkDByZ1I