Incendie de la Grenfell Tower à Londres: Un frigo défectueux à l'origine du drame

Le responsable du terrible incendie de la Grenfell Tower à Londres a été identifié. D’après les enquêteurs, c’est un frigo défectueux qui serait à l’origine du drame qui a coûté la vie à 79 personnes. L’appareil incriminé serait un réfrigérateur Hotpoint FF175BP, qui n’a jamais fait l’objet de rappel.

« Nous avons désormais la preuve d’expertise que le feu n’a pas été allumé volontairement », a déclaré ce vendredi à la presse Fiona McCormack, l’une des responsables de la police scientifique lors d’une conférence de presse.

Det Supt Fiona McCormack provides an update on the police investigation into the fire #GrenfellTower https://t.co/3CSFsRR1Zu pic.twitter.com/3PfSewVGYH — Metropolitan Police (@metpoliceuk) June 23, 2017

Le groupe Whirpool prêt à coopérer

La police londonienne a confirmé que le feu était parti du compartiment congélation d’un réfrigérateur de la marque Hotpoint, fabriqué par le numéro un mondial de l’électroménager Whirlpool.

« Nous nous occupons de cette question de manière urgente, et nous assistons les autorités », a déclaré dans un communiqué le groupe Whirlpool dont le siège est aux Etats-Unis. L’entreprise a par ailleurs entamé des tests sur le modèle incriminé, le FF175BP et a appelé les propriétaires de modèles FF175BP et FF175BG à se faire connaître auprès de ses services.

De possibles poursuites pour « homicide »

La police a souligné que l’enquête devait déterminer pourquoi le réfrigérateur a pris feu et comment l’incendie a pu s’étendre aussi vite à tout le bâtiment, au-dessus du deuxième étage, alors que le nouveau revêtement installé en 2016 a été mis en cause dans cette propagation. « Nous allons examiner la construction du bâtiment, sa rénovation » et la manière dont le revêtement de la façade a été installé, a déclaré Fiona McCormack.

La police britannique n’exclut pas des poursuites pour « homicide ». L’enquête sur les circonstances du drame s’intéresse à « toutes les infractions possibles en matière de santé, de sécurité et de sécurité incendie ». Sera également passé en revue le rôle « de toutes les entreprises impliquées dans la construction et la rénovation de la tour », a ajouté la police londonienne.