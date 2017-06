Mort d'Otto Warmbier: Pyongyang dément tout acte de torture et dénonce une «campagne de diffamation»

Le 29 février 2016, l'étudiant américain Otto Warmbier à Pyongyang. AP Photo/Kim Kwang Hyon — Kim Kwang Hyon/AP/SIPA

« Nos agences compétentes traitent tous les criminels (…) dans le respect des lois nationales et des standards internationaux », a assuré ce vendredi Pyongyang, démentant tout actes de torture ou de maltraitance sur Otto Warmbier. Ce jeune étudiant de 22 ans est décédé lundi après avoir été rapatrié la semaine dernière, dans le coma après 18 mois de détention en Corée du Nord.

Pyongyang accuse Washington de mener une « campagne de diffamation »

La Corée du Nord a dans la foulée accusé Washington de mener contre elle une « campagne de diffamation ». Il s’agit des premières réactions nord-coréennes à l’annonce de la mort, lundi aux Etats-Unis, d’Otto Warmbier qui avait été rapatrié le 13 juin dans le coma.

« La campagne de diffamation menée aux Etats-Unis contre la RPDC nous oblige à faire savoir que le comportement humanitaire et la bienveillance à l’égard de l’ennemi sont un tabou et que nous affûterons encore la lame de la justice », a précisé dans un média officiel un porte-parole du ministère nord-coréen des Affaires étrangères, citant les initiales officielles de la République populaire et démocratique de Corée. Et d’ajouter que la Coée du Nord était la « plus grande victime de cet incident ».

Otto Warmbier, « un criminel condamné au redressement par le travail »

Dans son communiqué, le porte-parole nord-coréen assure également que Otto Warmbier, « en mission pour une organisation des Etats-Unis fomentant des complots » était « un criminel condamné au redressement par le travail ».

« Alors que nous n’avions aucune raison de faire preuve de miséricorde envers un tel criminel d’un Etat ennemi, nous lui avons fourni des traitements et des soins médicaux (…) jusqu’à son retour aux Etats-Unis, considérant que son état de santé s’était dégradé », poursuit-il. « Le fait que Warmbier soit mort soudainement en moins d’une semaine après son retour aux Etats-Unis est pour nous aussi un mystère », conclut le responsable.

Jeudi dans le nord des Etats-Unis, environ 2.500 personnes, parmi lesquelles de nombreux jeunes très émus, ont assisté aux obsèques d’Otto Warmbier. Au son de la cornemuse, des proches ont porté son cercueil jusqu’au corbillard qui l’a emmené dans un cimetière de sa ville natale de Cincinnati, dans l’Ohio, où il a été inhumé. Des drapeaux américains et des messages de soutien étaient visibles sur le passage du cortège funéraire.

« Un régime qui provoque et provoque et provoque »

Après une réunion ministérielle mercredi entre les Etats-Unis et la Chine, alliée de Pyongyang au Conseil de sécurité, le chef du Pentagone Jim Mattis a lui aussi rendu hommage au jeune homme, estimant que sa mort « dépassait l’entendement » et soulignant la « frustration du peuple américain par rapport à un régime qui provoque et provoque et provoque ».

S’adressant aux journalistes avant les funérailles, le sénateur de l’Ohio Rob Portman a dénoncé les conditions « épouvantables » de détention d’Otto Warmbier en Corée du Nord. « Il n’aurait jamais dû être arrêté », a-t-il déclaré. « Les Nord-Coréens doivent rendre des comptes ».