Trump est un gros bluffeur, il n'a pas d'enregistrements secrets de Comey

Donald Trump s’est cru à une partie de poker à Las Vegas. Après des semaines de spéculations qu’il avait lui-même alimentées, le président américain a affirmé jeudi ne pas posséder d’enregistrements de ses échanges avec l’ancien chef du FBI James Comey,

« Je ne sais pas s’il existe des ''bandes'' ou des enregistrements de mes conversations avec James Comey, mais je n’ai pas fait, et je ne possède pas, de tels enregistrements », a écrit Donald Trump dans une série de tweets.

With all of the recently reported electronic surveillance, intercepts, unmasking and illegal leaking of information, I have no idea... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 22, 2017

...whether there are "tapes" or recordings of my conversations with James Comey, but I did not make, and do not have, any such recordings. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 22, 2017

Quelques jours après avoir limogé son directeur du FBI le 9 mai, le président américain avait évoqué de possibles enregistrements de ses discussions avec ce dernier. « James Comey ferait bien d’espérer qu’il n’existe pas d'''enregistrements'' de nos conversations avant qu’il ne commence à faire des révélations à la presse ! », avait-il lancé dans un tweet menaçant.

James Comey better hope that there are no "tapes" of our conversations before he starts leaking to the press! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 12, 2017

Parole contre parole

Interrogé début juin lors d’une audition au Congrès, James Comey s’était déclaré très à l’aise sur ce thème : « J’ai choisi mes mots avec soin. J’ai vu le tweet sur les enregistrements. J’espère bien qu’il y a des enregistrements ».

Jusqu’à son limogeage brutal le 9 mai sur ordre du président, James Comey supervisait une enquête du FBI sur les contacts entre des membres de l’équipe de campagne de Donald Trump et le gouvernement russe, soupçonné par le renseignement américain d’avoir cherché à influencer l’élection américaine de 2016 en faveur du républicain.

Lors d’une audition extraordinaire au Sénat, l’ex-chef du FBI a affirmé sous serment que le président avait exigé de lui sa « loyauté » et lui avait demandé d’abandonner un volet de l’enquête russe portant sur le général Michael Flynn, son ex-conseiller à la sécurité nationale. Si ce dernier volet était confirmé, il pourrait être constitutif d’une entrave à la justice. La Maison Blanche rejette cette lecture, Donald Trump lui-même ayant accusé l’ancien chef du FBI de mensonges et se disant prêt à démentir - sous serment - son témoignage.