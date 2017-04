Monde

ETATS-UNIS Sur une vidéo diffusée par un passager sur Facebook, on pouvait voir la passagère en pleurs et le steward en pleine altercation avec un passager venu à la rescousse de la mère de famille...

Un avion de la compagnie aérienne américaine American Airlines quitte la piste de décollage de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle - JEAN-PIERRE MULLER AFP

avec AFP

Sur la vidéo devenue virale, on entendait le steward dire à un passager «Hit Me! Hit Me!» C'est finalement son employeur, la compagnie aérienne American Airlines qui a frappé, suspendant l'agent le temps de mener son enquête.

L'incident est survenu vendredi 21 à l'embarquement d'un vol reliant San Francisco à Dallas. Il débuterait, selon un passager, par un geste d'aggressivité de l'employé à l'égard d'une passagère avec un bébé dans les bras. Le steward aurait arraché brutalement la poussette des mains de la mère de famille, la heurtant et évitant de peu l'enfant.

Vidéo virale

Le reste de l'incident est filmé et se retrouve rapidement sur Facebook. Un homme se lève de son siège et prend la défense de la mère en pleurs, qui réclame sa poussette et s'indigne : «Vous ne pouvez pas recourir à la violence avec un enfant». Le steward pris à partie rétorque au passager : «Frappez-moi, frappez-moi! Allez y, essayez...»

Cet incident intervient une dizaine de jours après qu'une autre vidéo devenue virale a montré un passager du concurrent United Airlines retiré de force de son siège par des policiers qui l'ont littéralement trainé hors de l'avion, lui cassant des dents au passage. L'homme faisait partie de quatre passagers tirés au sort à bord d'un vol surbooké Chicago-Louisville pour laisser leur place à quatre employés d'une compagnie partenaire. Le PDG d'United, Oscar Munoz, avait tardé avant de s'excuser.

Réponse rapide

American Airlines a de son côté décidé de réagir rapidement. «Nous avons vu la vidéo et avons déjà ouvert une enquête, écrit la porte-parole de la compagnie, Leslie Scott, dans un courriel à l'AFP. Nous sommes profondément désolés de la peine infligée à cette passagère et à sa famille ainsi qu'à tout autre passager affecté par cet incident.»

D'après le communiqué de la compagnie, la passagère a décidé après l'incident de prendre un autre avion et s'est vue offrir un siège en première classe pour son vol international.

