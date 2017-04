Monde

COREE DU NORD Les manœuvres se déroulent dans un contexte de fortes tensions avec Pyongyang…

Le porte-avions américain Carl Vinson accompagné d'un destroyer lanceur de missiles. - Ryan Harper / US NAVY / AFP

« Vis Per Mare » (La force venant de la mer). La devise duporte-avions américain Carl Vinson est à elle seule un message à l’intention des Nord-Coréens. Mais les exercices qui ont débuté ce dimanche 23 avril entre le géant des mers, son escorte (composée de deux destroyers lanceurs de missile et d’un croiseur lanceur de missile) et deux bâtiments de la marine japonaise en sont un bien plus clair encore.

Il s’agit d’assurer, via ces exercices qui dureront plusieurs jours, « que les forces maritimes se tiennent prêtes à défendre la région en cas de nécessité », a déclaré la marine américaine.

« Ne pas se tromper »

La veille, le vice-président Mike Pence a déclaré à Sydney que le Carl Vinson, dont la position exacte avait fait polémique, arriverait dans les prochains jours en mer du Japon. « Là où le régime nord-coréen ne doit pas se tromper, c’est que les Etats-Unis ont les ressources, le personnel et la présence dans cette région du monde pour préserver nos intérêts et la sécurité de ces intérêts ainsi que de nos alliés », a-t-il ajouté, appelant à nouveau la Chine à faire pression sur son allié nord-coréen.

L’imminence supposée d’un sixième essai nucléaire nord-coréen visant mettre au point un missile balistique intercontinental capable d’acheminer une ogive nucléaire sur le continent américain, entraîne un regain de tension entre les Etats-Unis et Pyongyang, qui multiplie, ces dernières semaines, les menaces de représailles, y compris contre des alliés régionaux des Etats-Unis comme le Japon et la Corée du Sud, --où sont déployées d’importantes forces américaines--, et l’Australie.

