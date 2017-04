Monde

Le porte-avions américain Carl Vinson accompagné d'un destroyer lanceur de missiles. - Ryan Harper / US NAVY / AFP

Donald Trump semble apprécier sa casquette de commandant en chef des armées. Depuis quelques semaines, le président américain ne recule devant rien pour envoyer à Pyongyang un message clair : les Etats-Unis ne comptent pas rester sans rien faire si leurs bases militaires sont menacées.

Le 8 avril dernier, en réponse aux essais nucléaires et tirs de missile exercés par la Corée du Nord, le président américain avait montré les muscles en ordonnant le déploiement d’un porte-avions et de sa flotte vers la péninsule coréenne. Si celui-ci, contrairement à ce qui était annoncé, faisait en fait route vers l’Australie, il aurait depuis bien fait demi-tour direction le nord-est.

Bientôt en mer du Japon

Le navire, accompagné de deux destroyers lanceurs de missile et d’un croiseur lanceur de missile, « sera en mer du Japon d’ici quelques jours, avant la fin du mois » a annoncé samedi le vice-président américain Mike Pence. « Là où le régime nord-coréen ne doit pas se tromper, c’est que les Etats-Unis ont les ressources, le personnel et la présence dans cette région du monde pour préserver nos intérêts et la sécurité de ces intérêts ainsi que de nos alliés », a-t-il ajouté.

Alors que plane toujours la menace d’un sixième essai nucléaire de la part du régime de Pyongyang, la situation s’est envenimée entre les deux parties depuis le mois de mars.

En début de semaine, après un nouvel essai -raté- de missile, Donald Trump a conseillé au dirigeant nord-coréen Kim Jong-Un de « bien se tenir ». Dans la foulée, la Corée du Nord avait répondu, par la voix de son ambassadeur adjoint à l’ONU, qu’elle était prête à répondre à « n’importe quel type de guerre » déclenchée par les Etats-Unis.

