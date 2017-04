20 Minutes avec AFP

Donald Trump entretient le flou. Vendredi, le président américain a prédit que l’attentat contre des policiers sur les Champs-Elysées, jeudi, allait « probablement aider » Marine Le Pen. Dans une interview à AP, il a toutefois précisé qu’il n’apportait pas un soutien officiel à la candidate du Front national.

Selon Trump, Marine Le Pen va être boostée car « c’est la plus ferme sur les frontières et la plus ferme sur les événements récents en France ». Après l’attaque, il avait déjà spéculé sur ses conséquences, tweetant : « Une autre attaque terroriste à Paris. Le peuple français n’acceptera pas cela très longtemps. Cela aura un gros effet sur l’élection présidentielle ».

Another terrorist attack in Paris. The people of France will not take much more of this. Will have a big effect on presidential election!