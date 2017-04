L.G. avec AFP

L'information a été confirmée sur Twitter. Brett McGurk, l'émissaire de la Maison Blanche auprès de la coalition des pays qui combattent l'EI en Irak et en Syrie, a indiqué dans un tweet vendredi « la mort d'un responsable terroriste de l'EI et partenaire du (chef de l'EI Abou Bakr) al-Baghdadi dans une opération militaire près de Mayadin, en Syrie ».

Confirmed: death of senior #ISIS terrorist & #Baghdadi associate via US military operation near Mayadin, #Syria. We will reach u anywhere. pic.twitter.com/Y1MYBwx67o