20 Minutes avec AFP

Nouvelle victime au Venezuela. Un homme a été tué par balle dans la nuit de jeudi à vendredi à Caracas, lors des manifestations contre le président socialiste vénézuélien Nicolas Maduro, a annoncé le maire du quartier de Sucre où le drame a eu lieu.

« C’est avec une grande douleur que j’annonce la mort par balle de Melvin Guaitan, humble travailleur du quartier Sucre #Petare », a écrit sur Twitter Carlos Ocariz, édile appartenant à l’opposition qui est à l’origine de la vague de protestation de ces dernières semaines durant laquelle neuf personnes ont été tuées à ce jour.

Mayor @CarlosOcariz confirms one more dead in #Venezuela after clases in the neighborhood of Petare, western Caracas. it was a bloody night pic.twitter.com/XeX8BsT9Xu