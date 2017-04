Monde

ETATS-UNIS Un homme de 30 ans a été interrogé par le Secret Service...

Barack et Michelle Obama avec leur fille Malia, le 10 janvier 2017 à Chicago. - Charles Rex Arbogast/AP/SIPA

P.B.

Il la suit partout et il l’aurait demandée en mariage. Un Américain de 30 ans a été interrogé par les agents du Secret Service en charge de la protection de Malia Obama, selon le New York Daily News. Pour l’instant, la police ne l’a pas arrêté mais le Secret Service pourrait déposer une plainte afin d’obtenir un « restraining order » (une injonction interdisant de contacter ou de s’approcher d’une personne), selon le quotidien américain.

Alors que la jeune fille de 18 ans effectue deux stages à New York, en attendant de commencer la fac à Harvard, cet automne, l’homme se serait rendu sur son lieu de travail le 10 avril, criant sa demande en mariage. Éconduit par les agents, il aurait récidivé deux jours plus tard à un autre endroit. Le Secret Service l’aurait alors interrogé et accompagné dans un hôpital pour une évaluation psychiatrique.

Protection prolongée

L’homme, identifié comme Jair Nilton Cardoso, n’a pas de casier judiciaire. Mais il aurait tenté à plusieurs reprises de pénétrer dans la Maison Blanche lorsque Barack Obama était encore président.

Si les anciens présidents bénéficient désormais d’une protection à vie, elle s’arrête normalement à 16 ans pour leurs enfants. Obama a toutefois demandé une extension pour sa fille, qui a été accordée par son successeur.

