Monde

FAITS DIVERS Selon la presse locale, le jeune homme est issu d’une famille influente et le neveu d’un richissime homme d’affaires…

Un homme, âgé d'une vingtaine d'années, s'est filmé, ivre, au volant d'une Ferrari - Michal Kamaryt/AP/SIPA

20 Minutes avec AFP

Un jeune chauffard a été arrêté mercredi soir, deux jours après la diffusion d’une vidéo qui a fait scandale au Maroc, le montrant ivre au volant d’une voiture de luxe et ridiculisant des policiers à Rabat.

L’homme, âgé d’une vingtaine d’années, avait lui-même filmé et diffusé en début de semaine sur les réseaux sociaux une courte vidéo en quatre séquences narrant sa soirée mouvementée et bien arrosée.

« Le jeune homme à la Ferrari »

On le voit d’abord en boîte de nuit, bouteille de champagne à la main, puis au volant d’une Ferrari, toujours avec sa bouteille et manifestement ivre. Il apparaît ensuite, débraillé et lunettes noires sur le nez devant sa voiture accidentée, après une collision qu’il a apparemment provoqué, se moquant des policiers venus établir le constat. Et enfin, installé fièrement sur le siège passager d’une ambulance en train de fumer sa cigarette.

Largement relayée par les sites d’information et commentée dans la presse locale, la vidéo a suscité une salve de réactions indignées contre « le jeune homme à la Ferrari ».

>> A lire aussi : Ils louent des Ferrari et promettent des pointes à 180 km/h dans Paris

Le quotidien arabophone Al Massae pointait mercredi un « traitement de faveur » envers « un fils de notables impliqué dans un grave accident », tandis qu’Al Akhbar s’interrogeait sur « l’indulgence » des forces de l’ordre à son égard.

Une enquête ouverte

Dans un premier temps, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN, police) a annoncé la mise en garde à vue de deux policiers présents sur le site de l’accident. « (…) Il a été procédé mercredi soir à l’arrestation du chauffeur de cette voiture qui se trouvait à Casablanca », a indiqué la DGSN dans un nouveau communiqué publié mercredi soir.

>> A lire aussi : Condamné à de la prison ferme pour avoir tenté de se jeter sur la voiture du roi du Maroc

Une enquête judiciaire a été ouverte « pour déterminer les tenants et aboutissants de cet accident », a ajouté la police, qui précise que la voiture a heurté trois véhicules arrêtés à un feu rouge sur une avenue de la ville, occasionnant des « blessures ».

Selon la presse locale, le jeune homme est issu d’une famille influente et le neveu d’un richissime homme d’affaires de la ville de Laâyoune, au Sahara occidental. Il serait également de la famille d’un ministre du gouvernement, toujours d’après la presse.

Mots-clés :