Des bus garés sur un parking à Bangalore, en Inde. - Aijaz Rahi/AP/SIPA

Au moins 44 personnes ont péri mercredi dans un accident de bus en Inde dans l’Etat montagneux d’Himachal Pradesh, dans le nord du pays, a indiqué un responsable local.

Un bus privé transportait 56 personnes lorsqu’il est tombé dans une rivière au fond d’un ravin, à 115 kilomètres de la capitale régionale Shimla. « Selon les dernières informations dont je dispose, 44 personnes ont été tuées », a déclaré Rohan Chand Thakur, responsable administratif du district de Shimla.

400 morts par jour sur la route

Des équipes de police et secours ont été dépêchées vers la zone reculée où la tragédie s’est produite, à cinq heures de trajet de Shimla. La cause de la sortie de route n’était pas connue en l’état. Les routes étroites et vertigineuses des régions himalayennes de l’Inde sont fréquemment le théâtre d’accidents de la route.

L’Inde présente un piètre bilan en matière de sécurité routière. Quelque 150.000 personnes ont trouvé la mort au volant l’année dernière, soit près de 400 par jour. En janvier, 13 personnes, des écoliers et leur chauffeur, étaient mortes dans la collision de leur bus scolaire avec un camion dans l’Etat d’Uttar Pradesh en raison de l’épais brouillard de l’hiver.

