Donald Trump et le président chinois Xi Jinping en Floride, le 7 avril 2017. - JIM WATSON / AFP

M.C. avec AFP

Après avoir joué les gros bras, Donald Trump change de registre. Face aux dernières menaces de Pyongyang, avec des essais de missiles potentiellement hebdomadaires, le président américain est revenu à la politique de ses prédécesseurs vis-à-vis de la Corée du Nord : s’en remettre à la Chine pour faire pression sur le pays et son inquiétant programme nucléaire.

Si le Donald Trump n’avait cessé pendant sa campagne d’accuser Pékin de sous-évaluer artificiellement sa monnaie, menaçant d’imposer de lourdes taxes sur les importations chinoises, il a nettement modifié son discours depuis sa rencontre avec son homologue chinois Xi Jinping les 6 et 7 avril.

« Qu’est-ce que je suis censé faire ? Lancer une guerre commerciale contre la Chine pendant qu’il est en train de travailler sur un problème franchement plus gros, avec la Corée du Nord ? », a expliqué le milliardaire, dans un entretien diffusé mardi. Il a assuré ne pas vouloir « lancer des déclarations fortes […] contre quelqu’un qui est en train d’essayer d’arrêter ce qui pourrait être une très mauvaise situation » autour du régime de Kim Jong-un.

Le Japon appelle à une solution « pacifique »

Changement de ton, donc pour le président américain qui, il y a quelques jours encore, s’était dit prêt à régler seul la question nucléaire nord-coréenne si Pékin ne parvenait pas à faire rentrer son turbulent allié dans le rang. Quelques heures plus tôt, mardi, le secrétaire américain à la Défense, James Mattis, avait également souligné qu’Etats-Unis et Chine « travaillent étroitement » sur le dossier du nucléaire et des missiles nord-coréens.

Cet effort américano-chinois « vise une péninsule coréenne dénucléarisée », un objectif partagé par « la Chine et les Etats-Unis, la Corée du Sud et le Japon », a insisté le patron du Pentagone.

Les velléités nucléaires de Pyongyang ont également été au centre des discussions du vice-président américain Mike Pence à Tokyo mardi, après les récents tirs de missiles nord-coréens vers l’archipel, en mars et avril. « L’alliance entre les Etats-Unis et le Japon est la pierre angulaire de la paix et de la sécurité en Asie du nord-est », a ainsi plaidé Mike Pence, tandis que le Premier ministre japonais Shinzo Abe appelait à une solution « pacifique » à la crise nord-coréenne, tout en précisant que « le dialogue pour le dialogue n’a aucune valeur et [qu'] il est nécessaire de faire pression ».

L'« armada » promise par Trump n’est pas encore en route

Mais Mike Pence a aussi insisté sur la coordination internationale : « Le chemin le plus productif est le dialogue au sein de la famille des nations », a-t-il déclaré, tout en considérant que « le temps est venu pour la communauté internationale d’utiliser la pression économique et diplomatique ».

« Nous ne renoncerons pas tant que nous n’aurons pas atteint l’objectif d’une péninsule coréenne dénucléarisée », a-t-il insisté, alors que le régime nord-coréen a encore effectué un nouveau tir de missile, raté, dimanche matin. Au sujet des forces américaines dans la région, le Pentagone a en revanche reconnu mardi que la fameuse « armada » promise par le président Trump près de la péninsule coréenne n’était pas encore en route.

Si un porte-parole du Commandement américain dans le Pacifique avait assuré dès le 8 avril que le porte-avions Carl Vinson et son escadre faisaient route vers cette zone, un responsable anonyme du Pentagone a reconnu mardi qu’en fait celui-ci était encore au large de l’Australie et ne serait sur place que la semaine prochaine.

