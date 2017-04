Thibaut Chevillard

Steve Stephens, s’est donc suicidé. Agé de 37 ans, il s’était filmé en train de tuer un homme de 74 ans qu’il ne connaissait pas, à Cleveland, dans l’Etat américain de l’Ohio. Il avait ensuite publié la vidéo sur Facebook. Récemment, la vidéo d’un viol avait été également diffusé sur Facebook live. Pour la criminologue Michèle Agrapart-Delmas, les auteurs de ces crimes sont « des exhibitionnistes ». « Ils ont besoin, comme tous les pervers, d’être vu, d’être regardé », explique-t-elle à 20 Minutes. « Ces personnalités n’existent qu’à travers les autres, contrairement au psychopathe qui tuent dans l’anonymat. »

>> A lire aussi : Une chasse à l'homme dans tous le pays pour retrouver le suspect d'un meurtre en direct sur Facebook

Pourquoi est-il passé à l’acte ? « C’est quelqu’un qui était au bout du rouleau, qui était extrêmement en colère », avance le criminologue Stéphane Bourgoin. « Il a perdu tout ce qu’il possédait. Il jouait au casino, était couvert de dettes… Il a été expulsé d’un appartement où il vivait avec sa compagne il y a six mois de ça. Il a aussi été délogé de celui qu’il occupait depuis », avance ce spécialiste des tueurs en série.

Steve Stephens was spotted this morning by PSP members in Erie County. After a brief pursuit, Stephens shot and killed himself.