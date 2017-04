Monde

ENQUÊTE Une centaine de policiers allemand enquête pour trouver un suspect...

Le bus de l'équipe Borussia-Dortmund escorté par la police au lendemain de l'attaque. - Marius Becker/AP/SIPA

20 Minutes avec AFP

Il y a une semaine, le bus de l’équipe de football de Dortmund, en Allemagne, a été visé par trois explosions avant un match de la Ligue des champions. Depuis l’attaque, l’enquête avance mais aucun suspect n’a pour le moment été interpellé. Retour sur l’attentat : Le 11 avril vers 19h15 (heure locale), trois explosions ont retenti au passage du bus de l’équipe de Dortmund qui venait de quitter son hôtel pour se diriger vers le stade de la ville, où elle doit affronter dans la soirée Monaco, en quart de finale aller de la Ligue des champions.

Des vitres renforcées du bus ont partiellement volé en éclats et un joueur de l’équipe, le défenseur international espagnol Marc Bartra, 26 ans, a été blessé et opéré d’une fracture du poignet. Un policier est également touché. Le match est reporté de 24 heures. Les policiers ont déterminé que les engins utilisés avaient une portée « explosive » de 100 mètres et contenaient « des tiges métalliques » qui ont été propulsées par la déflagration. L’une d’entre elle s’est figée dans le repose-tête d’un siège du bus, a souligné le parquet, sous-entendant que le bilan aurait pu être plus lourd.

>> A lire aussi : Explosion à Dortmund. Attente, coups de fil... Comment les joueurs de Monaco ont vécu cette situation

Trois revendications pour une attaque

Dès le lendemain de l’attaque, le parquet fédéral a évoqué un acte probablement « terroriste ». Et à ce jour il existe trois revendications. La police s’est tout d’abord orientée vers la piste islamiste après la découverte sur les lieux de l’attaque d’une lettre en trois exemplaires rédigée « au nom d’Allah » et appelant l’Allemagne à cesser de participer avec ses avions de reconnaissance Tornado à la coalition internationale antidjihadiste en Syrie. Mais l’authenticité de cette lettre n’est pas avérée, et les experts relèvent que nombre de détails dans la missive laissent penser qu’il puisse s’agir d’une tentative de mettre les policiers sur une fausse piste.

Les enquêteurs ont ensuite découvert une deuxième revendication circulant sur internet et attribuant l’attaque à la mouvance antifasciste, qui aurait voulu protester contre la complaisance du club à l’égard de ses supporteurs d’extrême droite. Le parquet fédéral a dit nourrir « de très sérieux doutes » sur l’authenticité de ce texte.

Une centaine de policiers mobilisés

Enfin le quotidien berlinois Tagesspiegel a dit avoir reçu une troisième revendication par courriel émanant cette fois-ci de la mouvance d’extrême droite et s’élevant contre le multiculturalisme tout en menaçant d’une autre attaque. Le Parquet fédéral a dit examiner ce courriel sans donner plus de précisions.

La centaine d’enquêteurs mobilisés ont assuré examiner minutieusement toutes les pistes : « Les recherches continuent dans toutes les directions et sont menées tous azimuts », a souligné une porte-parole de la police criminelle allemande. Mais les autorités ne disposent d’aucun suspect. Le parquet a ainsi reconnu n’avoir rien trouvé incriminant la seule personne qui avait été interpellée, un Irakien de 26 ans. Des experts examinent désormais les fragments des bombes, tentant notamment d’en déterminer la composition.

>> A lire aussi : Le parquet examine une nouvelle revendication concernant l'attentat de Dortmund

En attendant, l’incident a conduit à des mesures de sécurité renforcées aux abords du stade de Dortmund. Et le responsable de la fédération des opérateurs de stades, Joachim Thomas, a appelé dimanche à l’installation de portiques de sécurité devant les arènes sportives.

Mots-clés :