CONFLIT Le Premier ministre japonais a appelé mardi à une solution « pacifique » à la crise nord-coréenne, lors d’une rencontre avec le vice-président américain Mike Pence, en visite à Tokyo…

Le Premier ministre japonais Shinzo Abe (à droite) et le vice-président américain Mike Pence (à gauche), le 18 avril 2017, à Tokyo. - Eugene Hoshiko/AP/SIPA

20 Minutes avec AFP

Le vice-président américain Mike Pence a réitéré mardi l’engagement de son pays à assurer la sécurité du Japon, face à la Corée du Nord qui menace d’effectuer des essais de missiles. Mike Pence a entamé avec le Premier ministre Shinzo Abe des discussions centrées sur le régime de Kim Jong-Un après les récents tirs de missiles nord-coréens vers l’archipel.

« L’alliance entre les Etats-Unis et le Japon est la pierre angulaire de la paix et de la sécurité en Asie du nord-est », a-t-il déclaré au début de sa rencontre avec le Premier ministre japonais. Shinzo Abe a pour sa part appelé à une solution « pacifique » à la crise nord-coréenne, ajoutant cependant, que « le dialogue pour le dialogue n’a aucune valeur et il est nécessaire de faire pression ».

La Corée du Nord se dit « prête à réagir »

Donald Trump avait promis jeudi que le « problème » nord-coréen serait désormais « traité ». « La République populaire démocratique de Corée est prête à réagir à n’importe quel type de guerre voulue par les Etats-Unis », a répondu lundi son ambassadeur adjoint à l’ONU, Kim In Ryong.

De son côté, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a dit espérer qu'« il n’y aura pas d’actions unilatérales de la part de Washington, comme celles que nous avons vues récemment en Syrie ». « Nous n’acceptons pas les aventures nucléaires et balistiques de Pyongyang en violation des résolutions de l’ONU, mais cela ne veut pas dire qu’il soit dès lors possible de violer le droit international en utilisant la force » contre la Corée du Nord, a-t-il mis en garde.

