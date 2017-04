Monde

AUSTRALIE Sa mère et ses deux jeunes sœurs, qui ont vu l’attaque depuis la plage, ont prévenu les secours...

Attaquée alors qu’elle surfait avec son père. Une jeune fille de 17 ans a été tuée par un requin dans le sud-ouest de l’Australie, sous les yeux de ses parents impuissants, ont annoncé mardi les autorités.

Elle naviguait les vagues sur sa planche, lundi après-midi près de Wylie Bay, près de la ville d’Esperance, dans l’Etat d’Australie occidentale, quand un requin lui a mordu et arraché une jambe. Sa mère et ses deux jeunes sœurs ont vu l’attaque depuis la plage et prévenu les secours.

« Le père a entendu sa fille hurler avant qu’elle ne soit tirée sous l’eau par le requin »

« Le père a entendu sa fille hurler avant qu’elle ne soit tirée sous l’eau par le requin », rapporte le journal West Australian. « Quand elle a émergé, son père est allé vers elle et l’a ramenée à la plage avec l’aide d’un adolescent. » Les autorités locales ont annoncé la fermeture de la plage de Wylie Bay.

En octobre 2014, un surfeur de 23 ans avait été grièvement par deux grands requins blancs à Wylie Bay, perdant son bras gauche et sa main droite. Les attaques de requins dans les eaux australiennes sont en augmentation en raison de la croissance démographique et de la popularité toujours plus grande des sports nautiques, selon les spécialistes.

