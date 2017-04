Monde

COREE DU NORD Les Etats-Unis veulent marquer une rupture avec la diplomatie de l'administration Obama...

Le vice-président américain Mike Pence visite le village de Panmunjom, à la frontière entre les deux Corée, le 17 avril 2017. - Yonhap News/NEWSCOM/SIPA

M.C. avec AFP

« L’ère de la patience stratégique est révolue ». Lors d’une visite très symbolique de la zone démilitarisée (DMZ) de la péninsule coréenne, au lendemain de l’échec d’un tir de missile de Pyongyang, le vice-président américain, Mike Pence, a affirmé lundi que « toutes les options » étaient « sur la table » pour régler le dossier nord-coréen, avertissant au passage le régime de Kim Jong-un de ne pas « mettre à l'épreuve la détermination » de Donald Trump.

But principal de la visite du responsable américain sur l’une des frontières les plus militarisées au monde : marquer le changement de politique américaine vis-à-vis de Pyongyang, après des années d’essais balistiques et nucléaires en violation de toutes les résolutions internationales.

Mike Pence est arrivé dimanche en Corée du Sud, au moment où de nombreux experts redoutent un sixième essai nucléaire nord-coréen, et au lendemain d’un gigantesque défilé militaire à Pyongyang, au cours duquel le régime nord-coréen pourrait avoir présenté des missiles intercontinentaux. Cette visite intervient dans un contexte de très fortes tensions sur la péninsule, où les Etats-Unis ont décidé d’envoyer un groupe aéronaval.

« L’Amérique a toujours cherché la paix en s’appuyant sur la puissance »

Washington veut parvenir à la sécurité « au travers de moyens pacifiques, grâce à la négociation », a assuré le vice-président lors de sa première visite dans le pays. « Mais toutes les options sont sur la table et nous demeurons au côté des Sud-Coréens », a-t-il dit au village frontalier de Panmunjom, où avait été signé le cessez-le-feu de 1953.

Il s’exprimait à Freedom House, un des bâtiments situé à quelques mètres d’une démarcation qu’il a qualifiée de « frontière de la liberté ». Il a affirmé que la relation entre Séoul et Washington était « à toute épreuve et inaltérable ».

« Le message du peuple des Etats-Unis d’Amérique est que nous recherchons la paix, mais l’Amérique a toujours cherché à parvenir à la paix en s’appuyant sur la puissance, et mon message aujourd’hui, alors que je me tiens avec les forces américaines en Corée, avec les militaires courageux de la République de Corée, est un message de détermination », a-t-il dit, en soulignant que les Nord-Coréens ne devaient « pas se méprendre sur la détermination des Etats-Unis ».

