20 Minutes avec AFP

Les corps sans vie de sept migrants, dont celui d’un petit garçon d’une huitaine d’années, ont été retrouvés par les secouristes du Moas, dans des embarcations à la dérive au large de la Libye, selon cette ONG maltaise et les garde-côtes italiens.

« Imaginez le fait de porter le corps sans vie d’une enfant de huit ans jusque chez toi le jour de Pâques. Je n’oublierai jamais cette journée », a déclaré sur Twitter Chris Catrambone, fondateur du Migrant Offshore Aid Station (Station d’aide offshore aux migrants, Moas).

Imagine to carry a 8 year old boy's lifeless body into your house on Easter Sunday. I will never forget this day.