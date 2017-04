20 Minutes avec AFP

C’est lele footballeur le mieux payé de la planète. Carlos Tevez agacé les supporteurs du Shanghai Shenhua après avoir été vu en visite à Disneyland, alors qu’il avait été excusé d’un match de la première division chinoise, officiellement pour blessure.

Le buteur argentin, qui toucherait un salaire de 38 millions d’euros par an depuis son arrivée en début d’année à Shenhua, a été photographié samedi en promenade dans le parc Disneyland de Shanghai, alors que son équipe devait affronter sans lui dans la soirée un autre club de première division chinoise.

#ShanghaiShenhua 3-2 victory came without #Tevez who was at Disney Land for info on #football in #China https://t.co/QnI54rsVXF pic.twitter.com/adFxsJHm6g