ATTENTAT Un attentat à la voiture piégée a été mené ce samedi près de bus transportant des personnes évacuées la veille de localités syriennes loyalistes...

Une voiture a explosé à Rachidine, à l'ouest d'Alep. - OMAR HAJ KADOUR / AFP

Louis Mbembe

D’après l’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH), qui fait état selon un nouveau bilan d'au moins 43 morts, un kamikaze a fait exploser un véhicule piégé à Rachidine, une banlieue rebelle à l’ouest de la ville d’Alep . A cet endroit étaient stationnés les bus transportant 5.000 personnes, des civils évacués et des combattants évacués la veille de Foua et Kafraya, deux localités prorégime du nord-ouest de la Syrie assiégées par les insurgés.

« Il y a des blessés qui succombent à leurs blessures et on est en train de retrouver plus de cadavres », a indiqué l'OSDH. Parmi les victimes figurent 38 personnes évacuées des localités prorégime de Foua et Kafraya, quatre rebelles qui gardaient les bus dans une zone de transit à l'ouest de la ville d'Alep (nord) et une personne non identifiée par l'OSDH.

La télévision d’Etat a imputé aux « groupes terroristes », terme utilisé par le régime pour désigner rebelles et terroristes, la responsabilité de cet « attentat à la voiture piégée ». Il n’était pas clair dans l’immédiat si parmi les morts figuraient des rebelles qui gardaient la zone des bus.

Avant cette attaque, des milliers de personnes évacuées de quatre localités assiégées, dont Foua et Kafraya, étaient bloquées depuis vendredi en raison de désaccords les empêchant de poursuivre leur chemin. Vendredi, plus de 7.000 personnes avaient été simultanément évacuées de Foua et Kafraya (5.000 personnes) et des localités rebelles de Madaya et Zabadani (2.200 personnes), d’après l’OSDH.

