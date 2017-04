Monde

JOYEUX ANNIVERSAIRE Dans un contexte de relations internationales tendues, Kim Jong-Un espère bien faire frémir ses ennemis...

Illustration de Kim Jung-un, le 22 juin 2015. - Yonhap News/NEWSCOM/SIPA

N. Se. avec AFP

Ce samedi, le monde a les yeux rivés sur Pyongyang. Pas tant pour voir le pays souffler les bougies du 105e anniversaire de la naissance de son fondateur, Kim II-Sung, mais plutôt par crainte que le régime nord-coréen profite de cette occasion pour adresser un message sans équivoque aux Etats-Unis, à la Corée du Sud et au Japon sur sa puissance militaire.

​Peu avant l’aube, le long des rives du Taedong, le fleuve qui traverse la capitale nord-coréenne, des centaines de camions à plateau remplis de soldats étaient alignés en vue d’un défilé à travers la ville.

#CoreeDuNord👉"5h20 am des rangées de véhicules se déplacent lentement dans les rues de #Pyongyang pour le défilé #DPRK." via @JeremyKohCNA pic.twitter.com/BtwKL1ctaw — FranceNews24 (@FranceNews24) April 14, 2017

Mais selon de nombreux observateurs, la Corée du Nord pourrait surtout profiter de cette date-anniversaire pour procéder samedi à un nouveau tir de missile balistique ou même à son sixième essai nucléaire, tous deux interdits par la communauté internationale.

Donald Trump, qui a annoncé la semaine dernière l’envoi vers la péninsule coréenne d’un porte-avions escorté par trois navires lance-missilesle « problème » nord-coréen serait « traité »., puis évoqué une « armada » comprenant des sous-marins, affirmait jeudi avec assurance que le « problème » nord-coréen serait « traité ».

Pyongyang prêt à répliquer par une attaque nucléaire

Des propos qui ont attisé la colère de Pyongyang. «Nous sommes prêts à répliquer à toute attaque nucléaire par une attaque nucléaire de notre façon», a ainsi déclaré Choe Ryong-Hae, le numéro 2 du régime, lors d'une cérémonie précédant cette parade militaire.

Dans une déclaration diffusée vendredi par KCNA, l’agence de presse officielle de la Corée du Nord, l’armée a, quant à elle, assuré que les bases américaines en Corée du Sud, « tout comme les quartiers généraux du Mal » tels que la présidence sud-coréenne à Séoul, seraient « pulvérisés en quelques minutes » en cas de guerre.

Selon les analystes de 38 North, site qui fait autorité sur le régime communiste et qui s’appuie sur plusieurs images satellites récentes, le site d’essais nucléaires de Punggye-ri est « amorcé et prêt » à servir. La Corée du Nord, bien que sous le coup de nombreuses sanctions imposées par les Nations unies en raison de ses programmes nucléaires et balistiques, a toujours pour ambition de se doter d’un missile capable d’atteindre les Etats-Unis, persuadée que le pays aura prochainement à lutter contre une invasion américaine.

