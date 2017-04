Monde

PANIQUE À BORD Semaine de bad buzz pour la compagnie aérienne United Airlines...

Noémie Seguin

Après avoir fait scandale lundi dernier en débarquant, de force, un passager de l'avion pour cause de surbooking, United Airlines n'a pas le temps de souffler et se retrouve une nouvelle fois au coeur de la controverse.

Ce même jour, un passager canadien tranquillement installé en classe business sur un vol de United Airlines, s'est fait piqué... par un scorpion ! La venimeuse créature est tombée directement dans les cheveux de Richard Bell alors qu'il était en train de déjeuner, selon sa femme Linda.

« Mon mari a senti quelque chose bouger dans ses cheveux. Il a essayé de l'attraper mais la bête est tombé dans son assiette. Il l'a ensuite prise dans ses mains et c'est à ce moment là qu'il s'est fait piquer », a confié l'épouse à CNN. C'est alors qu'un passager a crié « Oh mon dieu, c'est un scorpion ».

La compagnie aérienne, risée des réseaux sociaux

Le personnel de bord s'est empressé de récupérer l'insecte et de le jeter dans les toilettes de l'avion. Une fois l'avion atteri à Calgary, au Canada, les services d'urgence, les pompiers et la police ont investi dans la cabine. Sain et sauf, Richard Bell n'a « montré aucun signe de détresse » et finalement refusé un traitement médical selon le porte-parole des services médicaux d'urgence (EMS).

Mais le mal était fait pour la compagnie... Et une nouvelle fois, Twitter ne l'a pas épargnée.

Un scorpion pique un passager dans un avion. Devinez quelle compagnie? Oui, vous avez deviné. #UnitedAirlines https://t.co/iRy3aKmWkS — Pierre Martin (@pmartin_UdeM) April 13, 2017

The only reason I get out of bed every morning is to see what new disaster #UnitedAirlines is dealing with now #SCORPION — Bad Gal RidRid (@pizzzadelphia) April 13, 2017

@cwpontwit I don't know about you, but after scorpion sting, I am now expecting "(stowaway) Snakes on a Plane" to be a live action on #UnitedAirlines — Annabelle (@mytaoisms) April 14, 2017

https://t.co/QmohE7TAPf United Airlines tests a new procedure for getting passengers to deplane at the airline's request. #unitedAIRLINES — Brad Fraser (@fraser_brad) April 13, 2017

Aujourd'hui, l'enquête suit toujours son cours pour savoir comment ce scorpion a pu s'inviter sur le vol de United Airlines...

