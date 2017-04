Monde

DROGUE C’était l’une des promesses de la campagne électorale du Premier ministre Justin Trudeau…

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau à Montréal, le 13 octobre 2016. - AFP

20 Minutes avec AFP

Ce sera le deuxième pays au monde à autoriser son usage récréatif. Le gouvernement de Justin Trudeau présente ce jeudi un projet de loi visant à légaliser le cannabis.

Le Canada permet déjà la consommation de cannabis à des fins médicales depuis 2001. Il serait le premier pays du G7 à l’autoriser à des fins récréatives, une légalisation qui pourrait coïncider avec le jour de la fête nationale le 1er juillet 2018 si le projet de loi était adopté. La consommation de cannabis à usage récréatif à l’échelle d’un pays n’a pour l’instant été légalisée qu’en Uruguay.

Le gouvernement estime que 4,6 millions de personnes consommeront 655 tonnes de cannabis par an

Cette légalisation est l’une des promesses de la campagne électorale de Justin Trudeau qui avait confié en 2013 avoir fumé du cannabis cinq ou six fois, y compris quand il siégeait comme député. Le Parti libéral de Justin Trudeau affiche sur son site internet la volonté du gouvernement de « retirer la consommation et la possession » de cannabis du code criminel, tout en punissant « plus sévèrement ceux qui en fournissent aux mineurs, ceux qui conduisent un véhicule sous son effet et ceux qui le vendent en dehors du cadre réglementaire ».

>> A lire aussi : Huit boutiques vendant du cannabis ouvrent déjà à Montréal

Toutes les normes sanitaires encadrant la production de cannabis seront a priori définies par le gouvernement fédéral et les provinces prendront en charge la mise en place des réseaux de distribution et des prix de vente du cannabis. Avec la légalisation, le gouvernement estime que 4,6 millions de personnes consommeront 655 tonnes de cannabis par an et dépenseront de 4,2 à 6,2 milliards de dollars canadiens (3 à 4,2 milliards d’euros).

Mots-clés :