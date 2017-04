M.C. avec AFP

Alors que la tension monte chaque jour d’un nouveau cran entre Pyongyang et Washington, Pékin joue les médiateurs. Lors d’un entretien téléphonique avec Donald Trump, le président chinois Xi Jinping a plaidé ce mercredi pour une solution pacifique à la crise autour du programme nucléaire nord-coréen, rapporte la télévision nationale chinoise.

Lors de cet entretien, « Xi Jinping a souligné que la Chine (…) plaide pour apporter une solution au problème par la voie pacifique », a indiqué la chaîne CCTV sur son site internet, alors que le président Trump s’est dit prêt mardi à « résoudre le problème » nord-coréen sans la Chine.

North Korea is looking for trouble. If China decides to help, that would be great. If not, we will solve the problem without them! U.S.A.