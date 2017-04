Monde

DIPLOMATIE Eric Trump s'exprime à l'occasion d'un voyage d'affaires en Ecosse...

Donald Trump en compagnie de sa femme, Melania, et ses enfants Eric, Tiffany et Ivanka, le 26 octobre 2016 à Washington. - M.B.Ceneta/AP/SIPA

P.B.

Le revirement de Trump sur la Syrie et Assad a surpris plus d’un expert en géopolitique. Mais selon son fils, les frappes américaines contre la base aérienne de Shayrat, vivement condamnées par Moscou, sont la preuve « qu’il n’y a pas de connexion entre le président Donald Trump et le gouvernement russe ».

Eric Trump, qui gère l’empire familial avec son frère Donald Jr, a livré son analyse au Daily Telegraph lors d’un voyage d’affaires en Ecosse, mardi. Selon lui, Donald Trump n’a « pas peur des menaces » de Moscou, et « si Poutine nous défie, personne ne sera plus ferme » que le président américain.

L’influence d’Ivanka

Donald Trump a indiqué que sa position « avait changé » après le raid chimique attribué au régime d’Assad. Et selon Eric Trump, Ivanka, « horrifiée » par l’attaque, a sans doute influencé leur père.

Pour Donald Trump, le changement de stratégie en Syrie et le bras de fer diplomatique avec Moscou ont eu un effet indirect : l’actualité a éclipsé l’enquête sur l’ingérence russe dans la présidentielle américaine. Alors que le Congrès est en vacances pour deux semaines, le répit devrait durer.

