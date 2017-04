Monde

Une cantine scolaire, illustration - ROMAIN PERROCHEAU / AFP

C. Ape.

Les écoliers de l’Etat du Nouveau Mexique, aux Etats-Unis, n’auront plus à craindre le « lunch shaming ». Une loi vient d’être adoptée dans cet Etat pour interdire le fait de faire honte à un enfant lorsque ses parents n’ont pas réglé ses repas de cantine, rapporte Slate.

Humiliation

Citant le New York Times, Slate indique que certains élèves se voient tamponner sur le bras « j’ai besoin d’argent pour la cantine ». Les élèves peuvent parfois être amenés à nettoyer les tables pour obtenir leurs repas gratuitement.

En Pennsylvanie, si les parents devaient plus de 25 dollars, leurs enfants avaient n’avait le droit qu’à un sandwich et non pas à un repas chaud. Pourtant, poursuit le pure player, le gouvernement fédéral se doit de garantir des repas gratuits aux familles les plus modestes, ou leur octroyer des réductions.

Au Nouveau Mexique, après la signature de cette loi par la gouverneure Susana Martinez, les écoles seront ainsi obligées de gérer la situation avec les parents ou de faire en sorte qu’elles obtiennent des bourses.

