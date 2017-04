Monde

Illustration sur les sites de rencontre. - LIONEL BONAVENTURE AFP

H. B.

Le business des sites de rencontres vient de franchir une nouvelle barrière outre-Rhin. Une mannequin roumaine âgée de 18 ans a vendu sa virginité aux enchères sur le site de l’agence allemande Cinderella Escorts, révèle Libération. La mise a été remportée par un « homme d’affaires de Hongkong » pour la modique somme de 2,3 millions d’euros.

« J’y ai pensé la première fois à 15 ans quand j’ai vu le film Proposition indécente. D’autres filles donnent leur première fois à leurs copains qui les quitteront peut-être plus tard », explique Alexandra Khefren, qui a décidé de donner son corps au plus offrant.

Un marché florissant

Depuis l’annonce postée par la jeune Roumaine, d’autres jeunes filles ont décidé de franchir le cap. Le nombre de « vierges » a doublé, il serait passé « à huit », fait savoir Cinderella Escorts qui déclare avoir reçu pas moins de 400 candidatures. Un business florissant que l’agence revendique fièrement. Elle dit prendre « 20 % de commission pour gérer les enchères et accompagner les jeunes femmes au rendez-vous », en précisant toutefois qu’elle fait passer un test psychologique aux candidates.

Ce genre de transaction a été rendu possible en Allemagne depuis l’adoption d’une loi très libérale destinée à renforcer les droits des prostitués, et qui ne considère plus cette activité comme « immorale ».

