Monde

LIVE Suivre avec nous les événements en direct...

Dans cette vidéo de KABC-TV, les élèves et le personnel sont évacués de l'école élémentaire North Park à San Bernardino en Californie, où a eu lieu une fusillade le 10 avril 2017. - AP/SIPA

C. Ape.

Cette page est actualisée en temps réel : cliquez ici pour mettre à jour.

L'ESSENTIEL

Une fusillade a éclaté ce lundi dans une école élementaire de San Bernardino, près de Los Angeles

Deux adultes ont été tués et deux enfants blessés

Les autorités croient à une tentative de meurtre suivie par une tentative de suicide

21h18 : Tous les élèves ont quitté le campus

Ils ont été dirigés vers le lycée Cajon, indique le chef de la police locale.

All students removed from the campus, taken to Cajon High School. — Chief Jarrod Burguan (@SBPDChief) April 10, 2017

21h12 : Les autres élèves emmenés dans un lycée

Le chef de police locale Jarrod Burguan a souligné que les autres élèves ont été emmenés dans un lycée non loin de là, « par précaution ».

Students hold hands crossing campus https://t.co/WQcn0NjRaU pic.twitter.com/49tTAQLlPe — Los Angeles Times (@latimes) April 10, 2017

21h09 : La police sécurise la zone mais estime qu’il n’y a plus de menace

Police operations are continuing to secure the area. However, we do believe the threat is down. — Chief Jarrod Burguan (@SBPDChief) April 10, 2017

« Les opérations de police dans la zone se poursuivent. Mais nous pensons qu’il n’y a plus de menace », a déclaré le chef de la police sur Twitter.

20h58 : L'une des deux victimes serait un enseignant

Le Los Angeles Times, citant la porte-parole du District de San Bernardino, Maria Garcia, indique que l'une des victimes était un professeur.

One of the adults involved in the shooting was a teacher, according to San Bernardino Unified School District https://t.co/WQcn0NBszu — Los Angeles Times (@latimes) April 10, 2017

20h50 : Deux adultes ont été tués

La fusillade a fait deux morts, retrouvés dans une salle de classe, a indiqué le chef de la police sur Twitter.

Two adults are deceased in a classroom, believed to be a murder suicide. We believe the suspect is down and there's no further threat. — Chief Jarrod Burguan (@SBPDChief) April 10, 2017

Mots-clés :