20 Minutes avec AFP

Une fusillade a eu lieu ce lundi dans une classe d’école élémentaire de San Bernardino, à une heure à l’est de Los Angeles. Deux adultes ont été tués et des enfants blessés, a indiqué la police sur Twitter. Les blessés ont été transportés à l’hôpital.

There are two wounded, possible students. Taken to local hospitals, condition unknown