San Bernardino de nouveau endeuillée. Une fusillade a eu lieu ce lundi dans une classe d’école élémentaire de la ville californienne, située à une heure à l’est de Los Angeles.

Deux adultes ont été tués, dont potentiellement le tueur, dans l'attaque, qui serait liée à une querelle domestique. L'autre victime serait une enseignante selon la police, qui précise que deux personnes ont aussi été blessées, probablement des enfants, qui ont été hospitalisés. Les autres élèves ont été emmenés dans un lycée non loin de là, «par précaution».

