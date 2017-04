Monde

Les Suédois rendent hommage à leurs policiers - Markus Schreiber/AP/SIPA

A ses policiers, Stockholm reconnaissante. Après l’attentat qui a touché la capitale suédoise, les habitants ont souhaité rendre hommage au dévouement et à la bravoure de leurs forces de l’ordre pendant l’attaque. Parents, enfants… Tous sont venus déposer des fleurs dans leurs mains sur leurs voitures, certains allant jusqu’à les serrer fort dans leurs bras. Ces images rappellent la communion, dans l’hexagone, entre les policiers et la population suite à l’attentat de Charlie Hebdo et de l’Hyper Cacher, en janvier 2015.

L’attaque au camion bélier perpétrée à Stockholm vendredi dernier, a fait quatre victimes, neufs blessés restent hospitalisés dont quatre dans un état grave. Un hommage national officiel leur a été rendu aujourd'hui par une minute de silence à travers tout le pays.

