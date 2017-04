Monde

ATTAQUE Cet attentat survient au lendemain d’une attaque à la voiture piégée contre le nouveau chef de l’armée…

Un kamikaze s'est fait exploser lundi matin dans l'un des plus grands camps militaires de la capitale somalienne Mogadiscio, faisant au moins trois morts. - Farah Abdi Warsameh/AP

20 Minutes avec AFP

Nouvelle attaque dans la capitale somalienne. Un kamikaze s’est fait exploser ce lundi matin dans l’un des plus grands camps militaires de Mogadiscio, faisant au moins trois morts. « Le kamikaze a été stoppé à l’entrée principale et s’est fait exploser. Trois soldats sont morts et plusieurs autres ont été blessés », a indiqué Abdukadir Farah, un militaire présent dans le camp au moment de l’attaque.

Un responsable militaire, le lieutenant-colonel Mohamed Abdirahman, avait auparavant précisé que le kamikaze s’était « déguisé en soldat » pour entrer dans le camp situé dans le sud de Mogadiscio. Cet attentat-suicide a été revendiqué par les islamistes radicaux shebab, affiliés à Al-Qaïda, qui ont eux avancé le bilan de « dizaines de morts ».

Une réponse au discours du président Mohamed

Il survient au lendemain d’une attaque à la voiture piégée contre le nouveau chef de l’armée, Mohamed Ahmed Jimale « Irfid », qui en avait réchappé. Un kamikaze au volant d’une voiture bourrée d’explosifs avait foncé dimanche à la mi-journée sur le convoi de celui qui avait été nommé à la tête de l’armée somalienne jeudi par le président Mohamed Abdullahi Mohamed. L’attaque, également revendiquée par les shebab, avait fait 10 morts.

>> A lire aussi : «L’objectif des shebab est de regagner du terrain en Somalie»

Ces deux attaques sonnent comme une réponse au discours martial tenu la semaine dernière par le président Mohamed à l’occasion d’une série de nominations à la tête de l’armée, de la police et des services de renseignements.

Les shebab, qui ont juré la perte du fragile gouvernement central somalien, soutenu à bout de bras par la communauté internationale et par les 22.000 hommes de la force de l’Union africaine en Somalie (Amisom), avaient menacé à la mi-février de mener une guerre « sans merci » contre le nouveau président.

Mots-clés :