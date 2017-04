Monde

DIPLOMATIE Les frappes américaines prouvent « plus d'un million de fois» selon Pyongyang la justesse de son programme nucléaire....

Le leader nord-coréen Kim Jong-un - CHINE NOUVELLE/SIPA

20 Minutes avec AFP

C'est la première réaction nord-coréenne à la frappe américaine en Syrie ordonnée dans la nuit de jeudi à vendredi par Donald Trump. «L'attaque américaine par missiles contre la Syrie est clairement un acte intolérable d'agression contre un Etat souverain, que nous condamnons fortement», a déclaré un porte-parole non identifié du ministère nord-coréen des Affaires étrangères, cité par l'agence officielle KCNA. «La réalité d'aujourd'hui montre que nous devons exercer pouvoir contre pouvoir, et cela prouve plus d'un million de fois que notre décision de renforcer notre dissuasion nucléaire a été le bon choix», a-t-il ajouté.

>> A lire aussi: La base aérienne d'Al-Chaayrate, une cible stratégique et symbolique

Message clair à destination de Pyongyang

Des analystes avaient estimé auparavant que ces frappes contre l'aéroport militaire syrien constituaient aussi un message clair à destination de Pyongyang, pour lui signifier que les Etats-Unis n'auraient pas peur d'utiliser une option militaire contre la Corée du Nord. Donald Trump a récemment menacé Pyongyang d'une action unilatérale si Pékin n'arrive pas à freiner le programme d'armes nucléaires de son voisin, ce que Pyongyang ne s'est nullement montré disposé à faire.

Faire face aux actes américains d'agression

«Même s'ils plastronnent comme une superpuissance, les Etats-Unis ne s'en sont pris qu'à des pays dépourvus d'armes nucléaires, et l'administration Trump ne fait pas exception», a ajouté le porte-parole officiel cité par KCNA. «L'attaque sur la Syrie nous rappelle le fait qu'il est très dangereux d'avoir des illusions sur l'impérialisme, et que seule notre puissance militaire nous protègera de l'agression impérialiste. (...) Nous continuerons à garder notre puissance militaire d'autodéfense de diverses manières pour faire face aux actes américains d'agression sans cesse grandissants», a-t-il poursuivi.

La Corée du Nord a mené cinq tests d'armes nucléaires, dont deux l'année dernière, et pourrait être en train d'en préparer un sixième, selon les analyses d'experts en imagerie satellitaire. Elle n'a montré aucune volonté de freiner son programme de tests de missiles balistiques, ayant pour but ultime de pouvoir envoyer une charge nucléaire jusqu'aux Etats-Unis.

>> A lire aussi: Les alliés américains pourraient envisager de nouvelles sanctions économiques contre la Russie et l’Iran»

Mots-clés :