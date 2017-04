Monde

ENQUETE Au lendemain de l'attaque en plein centrez-ville de la capitale suédoise, l'enquête avance...

Le chef de la police suédoise, Dan Eliasson, lors d'une conférence de presse le 8 avril 2017. - Anders WIKLUND / TT News Agency / AFP

B.D.

Son identité se précise. L'homme en garde à vue après l'attentat au camion bélier qui a fait quatre morts vendredi à Stockholm est un Ouzbek de 39 ans connu des services de renseignement, ont annoncé les autorités suédoises ce samedi.

«C'est un homme de 39 ans d'Ouzbékistan», a déclaré lors d'une conférence de presse le responsable de la police suédoise, Dan Eliasson, au sujet de l'homme arrêté et placé en garde à vue quelques heures après l'attaque. Le chef de la police n'a cependant pas précisé depuis combien de temps le suspect était en Suède, ni s'il disposait d'un permis de résidence suédois. Dan Eliasson a ajouté: «Nous ne savons pas réellement quelles étaient ses intentions, ni combien de personnes il voulait tuer. Mais il avait visiblement des intentions très malveillantes.»

Connu des sercies de renseignements

Le terroriste présumé était connu des services de renseignement (Säpo), a précisé leur chef, Anders Thornberg. «Il a fait surface dans notre collecte de renseignement dans le passé», a-t-il dit lors de la même conférence de presse, sans indiquer pour quels faits. Selon la presse suédoise, le chef de la Säpo a indiqué que des renseignements à son sujet avaient été reçus «l'an passé», mais qu'après enquête, ses services n'avaient pas trouvé de connexion avec les milieux extrémistes.

La police n'a par ailleurs pas confirmé les informations de plusieurs médias indiquant que l'homme serait un sympathisant de l'organisation État islamique, ni la rumeur selon laquelle il aurait confessé avoir perpétré l'attentat.

Régime de suspicion le plus élevé

Le parquet avait annoncé tôt ce samedi matin le placement en garde à vue d'un homme soupçonné d'«homicides à caractère terroriste». Le code de procédure pénale suédois prévoit plusieurs degrés de suspicion et l'homme est entendu sous le régime de suspicion le plus élevé, avait précisé la porte-parole du parquet, Karin Rosander.

L'homme avait été interpellé vendredi soir à Märsta, une petite ville du nord de l'agglomération stockholmoise. Son signalement correspond à celui d'un individu filmé sur les lieux et à l'heure de l'attaque, vêtu d'une veste kaki à capuche noire, et pour lequel un avis de recherche avait été émis.L'homme est officiellement le seul mis en cause à ce stade, a souligné Lars Byström.

