Les secours et la police interviennent après l'attentat survenu dans le centre de Stockholm, en Suède, le 7 avril 2017. - AFP

Manon Aublanc

Avant ce funeste après-midi, la Suède n’avait été visée qu’une seule fois par un attentat. L’attaque avait été perpétrée dans cette même artère, la rue Drottninggatan. Le poseur de bombe était un Suédois originaire d’Irak et résidant en Grande-Bretagne. L’homme avait péri dans l’attaque qui n’avait pas fait d’autres victimes. Dans un message de revendication, il expliquait protester contre les caricatures de Mahomet du Suédois Lars Vilks et contre la participation de la Suède au conflit en Afghanistan.

Les deux bombes n’avaient pas fait de victimes

L’attentat avait eu lieu le 11 décembre 2010. Deux explosions avaient eu lieu dans le centre de Stockholm, près de la rue Drottninggatan, alors que des milliers de personnes s’y trouvaient pour faire leurs achats, à quelques jours des fêtes de fin d’année. Une première explosion, due à une bombe placée dans une voiture, avait eu lieu vers 16h50, sans faire de victimes. Une seconde explosion avait retenti vers 17 heures. Un homme avait été touché, mais il s’agissait du poseur de bombes, qui portait des engins explosifs sur lui.

Quelques minutes avant les détonations, la police ainsi qu’une agence de presse suédoise avaient reçue un mail contenant des fichiers audio. Un homme parlait en arabe et en suédois affirmant que c’était « au tour de vos enfants, de vos filles et de vos sœurs de mourir comme meurent nos frères, nos sœurs et nos enfants ». Le terroriste, mort lors de l’explosion, avait été identifié comme étant Taymour Abdel Wahab, un homme d’origine irakienne mais qui avait la nationalité suédoise. L’homme s’était radicalisé dans les années 2000.

