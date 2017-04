P.B. avec AFP

La Cour suprême américaine est enfin au complet. Vendredi, le juge conservateur Neil Gorsuch a été confirmé par le Sénat après une longue bataille parlementaire. Il remplace Antonin Scalia, décédé en février 2016 à 79 ans. La Cour retrouve ainsi sa configuration passée avec cinq juges conservateurs et quatre progressistes.

VP Pence: "The nomination of Neil M. Gorsuch of Colorado to be an Associate Justice of the Supreme Court of the United States is confirmed." pic.twitter.com/KzwuAIB0vs