TEMOIGNAGE Eva, une Suédoise, travaille à quelques mètres du lieu de l’attentat qui a frappé Stockholm ce vendredi. Elle raconte…

Des policiers ferment l'accès à la rue où s'est déroulé l'attentat à Stockholm. - JONATHAN NACKSTRAND/AFP

Propos recueillis par Mathilde Cousin

« Ma collègue parlait au téléphone avec son fils, quand soudain je l’ai entendue parler plus fort. Elle avait l’air vraiment nerveuse et un peu effrayée. Elle a commencé à lui dire de courir et d’aller dans la direction opposée. C’est comme cela que j’ai su qu’il se passait quelque chose. » Eva travaille à 200 mètres du lieu de l’attentat qui s’est déroulé ce vendredi après-midi en Suède. Un camion y a renversé des passants en plein centre de Stockholm, à proximité du grand magasin Åhlens. Le bilan est pour l’instant incertain.

« Tous mes collègues se sont précipités vers la fenêtre, explique la productrice de contenus numériques à 20 Minutes. J’y suis aussi allée et j’ai vu plein de gens courir paniqués. Certains allaient dans les magasins mais beaucoup allaient vers Hötorget (rue perpendiculaire au lieu de l’attentat). » Ces rues commerçantes sont habituellement très fréquentées, confirme Eva.

« Cela reste un choc »

En quelques instants, la police et les pompiers étaient sur les lieux. Les autorités ont conseillé à Eva et à ses collègues de rester dans leur immeuble. Vers 19 h, la jeune Suédoise a pu en sortir. Elle rentre chez elle à pied, comme tous les habitants de Stockholm ce vendredi. « Les bus et les métros ne circulent plus, donc tout le monde marche, peu importe qu’ils aient 500 m ou 5 km à parcourir. Il y aussi beaucoup de voitures. » Vivant au cœur de la capitale suédoise, « dans la partie capitaliste, commerçante et active » de la ville, Eva craignait « qu’une telle chose ne se produise. Même si je m’y attendais, cela reste un choc. »

