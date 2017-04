Monde

Les secours sur les lieux où un camion a renversé des passants dans le centre de Stockholm, en Suède, le 7 avril 2017. - AFP

Un camion a foncé dans la foule dans le centre-ville de Stockholm vendredi après-midi. Selon les autorités, il y aurait plusieurs morts et de nombreuses victimes. Un homme est toujours recherché.

Quels sont les faits ?

Il est 13 heures à Stockholm, 15 heures en France, lorsqu’un camion fonce dans la foule au croisement d’une grande artère, Klarabergsgatan et de la rue piétonne la plus fréquentée de la capitale, Drottninggatan, près de la station T-Centralen. Le véhicule a terminé sa course dans un magasin Åhléns. Selon les services de sécurité suédois, il y aurait « plusieurs morts et de nombreux blessés », mais le nombre précis de victimes n’est pas encore connu. Selon les médias locaux, trois personnes au moins sont décédées.

Qui est l’auteur de l’attaque ?

« La Suède a été attaquée » et « tout laisse penser à un attentat », a affirmé de son côté le Premier ministre suédois, Stefan Löfven. Les forces de sécurité du pays ont indiqué dans un communiqué qu’elles recherchaient toujours « celui ou ceux qui sont derrière cet attentat ». Elles ont diffusé des images d’un homme relativement jeune portant une capuche noire, filmé par une caméra à proximité immédiate des lieux de l’attentat. Le camion qui a foncé dans la foule a été volé « à l’occasion d’une livraison à un restaurant », a déclaré une porte-parole de l’entreprise de transports Spendrups, Rose-Marie Hertzman.

Polisen ber allmänheten om hjälp med att få kontakt med personen på bilden: https://t.co/6oHpqc0KHo pic.twitter.com/pQnzL3j0xu — Dagens Nyheter (@dagensnyheter) April 7, 2017

Que se passe-t-il dans Stockholm ?

La police a appelé, via internet et des haut-parleurs dans les rues, les habitants à rentrer chez eux dans le calme et à éviter les rassemblements de foule. Les lignes téléphoniques de la police sont saturées depuis l’attaque perpétrée cet après-midi. La police recommande d’utiliser les médias sociaux et surtout, de ne pas faire circuler de fausses informations. Le métro de Stockholm a été entièrement fermé. « Les trains de banlieue quittent la capitale et déposent les voyageurs pour revenir vides », signale en outre la police de Stockholm sur Twitter. Enfin, la circulation des bus et tramways dans le centre a été entièrement arrêtée.

