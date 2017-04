Monde

TERRORISME La police n’a pas donné plus de détails dans l’immédiat…

Les secours sur les lieux où un camion a renversé des passants dans le centre de Stockholm, en Suède, le 7 avril 2017. - AFP

20 Minutes avec AFP

Le conducteur du camion qui a écrasé des passants dans le centre Stockholm en Suède ce vendredi après-midi a commis un « attentat » et tué plusieurs personnes, ont affirmé les services de sécurité suédois (Säpo).

« Il y a des morts, et beaucoup de blessés », a indiqué à l’AFP une porte-parole de Säpo, qui disait dans un communiqué rechercher « celui ou ceux qui sont derrière cet attentat ».

Attentat på Drottninggatan, stort antal skadade https://t.co/YbaOEjBJNr — Säkerhetspolisen (@SAPOsverige) April 7, 2017

Circulation perturbée dans le métro

Le drame, sur lequel la police n’a pas donné plus de détails dans l’immédiat, s’est produit peu avant 13 heures à proximité d’un grand magasin, au croisement d’une grande artère et de la rue piétonne la plus fréquentée de la capitale.

>> A lire aussi : Suivez les événements en direct par ici

Une fumée épaisse s’élevait de ce lieu entouré par la police d’un périmètre de sécurité, selon les images des télévisions. Des hélicoptères survolaient le centre-ville.

La circulation était perturbée dans le métro, l’incident s’étant déroulé au niveau de la station T-Centralen, par laquelle passent toutes les lignes de Stockholm, a constaté une journaliste de l’AFP.

Mots-clés :