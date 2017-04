Monde

TERRORISME La jeune femme était une architecte roumaine de 31 ans...

Londres, le jour d'après - 20 minutes - Slideshow

C. Ape.

Le bilan de l’attentat à Londres perpétré le 22 mars s’est alourdi. Une victime roumaine est décédée à l’hôpital jeudi après-midi, a annoncé la police londonienne ce vendredi.

L'appareil qui la maintenait en vie a été retiré jeudi. Son décès porte à cinq le nombre de personnes tuées dans l'attentat. L'assaillant a également été abattu.

Victim injured in Westminster terror attack has died https://t.co/Nmr0dMfxH3 pic.twitter.com/vNluCMl3ZX — Metropolitan Police (@metpoliceuk) April 7, 2017

>> A lire aussi : Pour les expatriés français, la ville reste plus sûre que Paris

Andreea Cristea, une architecte de 31 ans, avait été éjectée du pont de Westminster lors de l’attaque avant de tomber la Tamise, précise le Daily Mail. La jeune femme avait été secourue par un pompier.

A Romanian woman who fell into the River Thames during the #Westminster attack - Andreea Cristea - has died pic.twitter.com/dTSsisZjSt — Sky News (@SkyNews) April 7, 2017

« Après s’être battue pendant plus de deux semaines, notre chère et irremplaçable Andreea - une merveilleuse fille, sœur, compagne, une amie fidèle et la personne la plus enjouée et unique que vous pouvez imaginer - nous a été cruellement et brutalement arrachée d’une manière lâche et abjecte », a déclaré son compagnon Andrei Burnaz, qui visitait Londres avec la jeune femme le jour du drame, dans un communiqué.

Mots-clés :