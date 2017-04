Boum ! Face à l’obstruction démocrate, les républicains vont passer en force, vendredi, pour confirmer le juge Neil Gorsuch à la Cour suprême. Jeudi, ils ont changé la règle de confirmation, passant d’une majorité qualifiée au 3/5 de 60 sénateurs sur 100 à une majorité simple de 51 voix. Cette fameuse « option nucléaire » aura des retombées qui se feront ressentir pour de nombreuses années – et pourrait un jour se retourner contre les républicains si les démocrates reprennent le pouvoir 2020.

Pour changer les règles, les deux partis ont serré les rangs. La mesure a été approuvée par 52 voix (tous les républicains) contre 48 (tous les démocrates), dans un vote retransmis en direct. Le patron du Sénat, le républicain Mitch McConnell, s’est félicité, annonçant un vote final pour confirmer Gorsuch ce vendredi.

There will now be up to 30 hours of debate prior to the vote to confirm @GorsuchFacts. He will be our 9th #SCOTUS Justice by tomorrow night.