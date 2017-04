Monde

PUBLICITE La marque a publié une publicité sur sa page Facebook Moyen-Orient…

Image d'illustration. - Michael Loccisano/Getty Images for Nivea/AFP

Manon Aublanc

La marque allemande de produits de beauté, Nivea, a retiré une publicité pour un déodorant, jugée raciste, et présenté ses excuses. L’annonce pour ce déodorant était composée d’une photographie d’une femme et d’une phrase : « Le blanc est la pureté ». Un slogan jugé discriminatoire.

La publicité a été retirée de la page Facebook de Nivea au Moyen-Orient. La marque a avoué que ce post était « trompeur ». Beaucoup de gens se sont plaints sur les réseaux sociaux, accusant Nivea d’être raciste. La phrase polémique a été remplacée par une autre légende : « Restez propre, restez lumineux, ne laissez rien gâcher ça. »

« Le post était trompeur, il a immédiatement été retiré »

Un des porte-parole de la marque s’est exprimé, déclarant : « Il y a eu des inquiétudes au sujet de discrimination ethnique en raison d’un post pour le déodorant Invisible pour Black & White Nivea sur notre pageFacebook Nivea Moyen-Orient », avant d’ajouter, « nous sommes profondément désolés pour tous ceux qui ont pu s’offenser suite à ce post. Après avoir réalisé que le post était trompeur, il a été immédiatement retiré ». La marque a rappelé son attachement à la tolérance : « La diversité et l’égalité des chances sont des valeurs cruciales de NIVEA : La marque représente la diversité, la tolérance et l’égalité des chances. Nous apprécions la différence. La discrimination directe ou indirecte doit être exclue dans toutes les décisions, et dans tous les domaines de nos activités. »

Les réactions sur les réseaux sociaux, et en particulier sur Twitter, ont été nombreuses.

« Pas cool Nivea… Pas cool du tout. Le #racisme n’est pas une bonne technique marketing »

Does anyone really believe the racist tone & imagery in these 2 Nivea ads is an innocent mistake? pic.twitter.com/s0eckxo85b — Trillion $ Movement (@TrillionPower) April 6, 2017

« Peut-on vraiment croire que le ton raciste et les images dans ces deux annonces de Nivea est une erreur innocente ? »

There's no excuse for this shit. None. It's blatant racism, not an oopsie we respond to with canned apologies. @nivea you disgust me. https://t.co/jV1InLgIz3 — Elizabeth Barone (@elizabethbarone) April 6, 2017

« Il n’y a aucune excuse pour cette merde. Aucune. C’est un racisme flagrant, pas juste un 'oups' (…) Nivea vous me dégoûtez ».

Mots-clés :