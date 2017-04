On ne peut pas à la fois être juge d’instruction et avocat de la défense. C’est, en substance, ce qui est reproché au président de la commission d’enquête de la Chambre sur l’ingérence russe dans la présidentielle américaine. Jeudi, le républicain Devin Nunes a annoncé qu’il se récusait temporairement après des plaintes devant le comité d’éthique de la Chambre l’accusant d’avoir partagé des informations classifiées avec Donald Trump.

How low has President Obama gone to tapp my phones during the very sacred election process. This is Nixon/Watergate. Bad (or sick) guy!